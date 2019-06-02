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Сказка - ложь: почему «Чернобыль» от HBO разочаровал ликвидаторов аварии

никита корзун
19:13 02.06.2019
Зрители судя по опросам - в восторге. Нравится все - и драматургия, и картинка и режиссура. А вот те, кто участвовал в ликвидации последствий аварии, - сериалом не довольны.
© Видео: ТРК "Звезда", HBO © Фото: НВО

В объектив информационного противостояния попала крупнейшая техногенная катастрофа XX века. Телеканал НВО, известный своими сериалами, обратился к событиям 86-го года и выпустил сериал «Чернобыль», посвященный, как понятно из названия, аварии на АЭС.

Зрители, судя по опросам, в восторге. Нравится все - и драматургия, и картинка и режиссура. А вот те, кто участвовал в ликвидации последствий аварии, - сериалом возмущены. Главный акцент, по их словам, сделан не на самой трагедии, а на действиях советских властей - которые якобы намеренно травили людей, ликвидаторов отправляли к реактору под дулами автоматов, и вообще не хотели выпускать людей из зараженного города.

Что это - фривольное обращения с фактами, коммерческий заказ или по-голливудски красивая информационная атака?

Если западная публика на все это смотрит как на документальный фильм ужасов, то пост-советская аудитория беззащитна перед радостью узнавания: обои, суровый быт.

В «Чернобыле» есть фантастически воссозданные мелочи жизни, которой нет. Никакого «рашн-деревяшн», традиционного для жанра «совдепия глазами америки». Возможно, кстати, потому что режиссер - швед. Картину снял Бу Юхан Ренк.

Достоверность на этом заканчивается. Хотя в художественном кино странно искать документальной точности, но ликвидаторы сокрушаются, что создатели слишком легко подошли к сути - к тому, кто и какими силами тушил реактор. Не воспет героизм народа и жертвенность.

«Некоторая надуманность, видимо, нужна для того, чтобы показать в какой-то степени Россию или Советский Союз отреченной, тоталитарной страной, где еще бродят по лесу медведи», - высказал мнение ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, президент Общероссийского союза общественных объединений «Союз «Чернобыль» России» Вячеслав Гришин.

«Там есть и ошибки, там есть и преувеличения. Надо понимать, что это фильм для их аудитории, который показывает события, людей так, как привыкли, как правило, там их видеть и представлять», - отметил министр культуры Владимир Мединский.

О том, что сказка - ложь, свидетельствует и раскол среди отечественных зрителей. Консерваторы-патриоты высчитывают каждую мелочь и неточность: не так спасали, не то говорили. Либералы говорят: это должны были снять мы, но коммунисты не желают признавать свою вину в опасных экспериментах с мирным атомом. А вдумчивый зритель зрит в корень.

«Цели здесь две: во-первых, напугать западную аудиторию тем, что Россия сегодня настолько непредсказуемая страна. И что она подошла вот к той грани, к которой в свое время подошел Советский Союз, перешагнув через которую, стали возможны такие катастрофы как чернобыльская. И здесь транслируется явно мысль о том, что Россия, даже если она не собирается никого захватывать, даже если ее лидеры говорят о миролюбивой политике, она представляет собой угрозу западному миру просто потому, что в какой-то момент она может начать распадаться как Советский Союз и тогда повторение Чернобыля, с точки зрения автора сериала неизбежно», - считает политолог Андрей Манойло.

Если верить авторам в HBO, в общественном сознании укрепилась идея: некогда идеальный мир драматично мутировал из-за бездарной советской власти. В картине проскальзывают любимые Украиной термины: коллективизация, голодомор. Чернобыль тоже где-то в этом ряду. И ведь до сих пор, ненавязчиво транслируют мысль создатели, где-то на северо-востоке живет «агрессивный медведь», не думающий о последствиях.

Писатель Стивен Кинг посмотрел сериал и все понял: «Невозможно смотреть Чернобыль, не думая о Дональде Трампе. Он такой же, как и те, кто отвечал за обреченный русский реактор, - недалекий человек, наделенный могущественной властью, которую он не в силах осознать».

Неограниченную власть кино над воображением и сознанием зрителя давно оценили политики и спецслужбы. Пентагон официально отмечал 90 лет сотрудничества с Голливудом. «Фабрика грез» ведь действительно творит чудеса: может подготовить почву, например, для вторжения, или переписать прошлое.

Интерпретация давно важнее сути. Как, например, сражаться с такой армией, которая способна победить даже Трансформеров? Майклу Бэю за переписанный во славу вооруженных сил сценарий выдали истребитель F-16, самолет для командного состава AWACS, убийцу танков A-10, сверхзвуковой T-38 и бомбардировщик стоимостью 200 млн долларов F-22 Raptor. Как не захотеть пойти служить в такую армию?

А восстановление репутации? Тут вообще чудеса. Вспомните Рэмбо, под чьими взглядами в видеосалонах угасал Советский Союз. Благодаря ему Америка, позорно проиграв войну во Вьетнаме, с успехом выиграла ее на экранах. А «Черный ястреб» Ридли Скотта? Один из самых громких американских провалов превратился в гимн решимости США приходить на помощь даже тем, кто о ней не просил. Ничего не напоминает? Прототип бесстрашного героя, сыгранный Юэном МакГрегором, вернувшись домой, был приговорен к 30 годам тюрьмы за изнасилование собственной дочери.

В новой серии знаменитой видеоигры Call of Duty спасать хороших людей от плохих русских будут «Белые каски». Созданная офицером британской разведки банда постановщиков химических атак, израненных детей и прочих фальшивок. Обычно после их поделок западная коалиция прилетает бомбить мирное население. Но это больше никого не волнует, потому что в суперпопулярной игре аферисты и злоумышленники теперь герои, а публике внушается мысль об ответственности Москвы за зло во всем мире.

Но есть и хорошие новости: Слай в 72 в новом «Рэмбо» будет разбираться не с нами. Ветерана битв, которых не было, найдут в баре - так по крайней мере гласит синопсис - и отправят на разборки с очень преступными мексиканцами.

Рэмбо будет экспортировать справедливость до победного. Вышел только трейлер фильма «Последняя кровь», а уже все задаются вопросом: неужели в Белом доме задумались об операции в Мексике?

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