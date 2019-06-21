Американский противолодочный самолет P-8 Poseidon показали изнутри: видео

Американские Военно-морские силы показали внутреннее обустройство патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon. Видеоролик был опубликован на YouTube-канале Defense News.

На записи корреспондент издания совершает прогулку внутри самолета, находящегося на выставке Paris Air Show 2019 во Франции.

Производителем P-8 Poseidon является компания Boeing. Серийное производство машины началось в 2012 году. Эти самолеты способны обнаруживать и уничтожать подводные лодки неприятеля. Также их можно использовать для проведения морской разведки.

P-8 Poseidon является одним из возможных противопоставлений российскому атомному подводному беспилотнику «Посейдон». Во всяком случае, такое предположение летом 2018 года высказал ресурс Covert Shores.