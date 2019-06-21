В Пентагоне обвинили Россию в попытках «пересмотреть мировой порядок»

В Пентагоне отреагировали на предупреждения российских политиков, раскритиковавших США за решение отправить на Ближний Восток дополнительные войска.

Реакция американского военного ведомства содержится в сообщении подполковника из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карлы Глисон. В частности, в нем уточняется, что данное решение Вашингтона якобы не является провокацией, а наоборот - считается мерами по укреплению обороны.

«Это подкрепление не провокация, дополнительные войска нужны в целях обороны, чтобы противостоять угрозам в воздухе, на воде и на земле в ближневосточном регионе», - цитирует Глисон CNBC.

В Пентагоне обвинили Россию в якобы стремлении «пересмотреть мировой порядок и отказаться от международной системы, обеспечивавшей мир на протяжении десятилетий». Глисон также упрекнула Москву в якобы распространения влияния за пределы ближнего зарубежья.

Глисон подчеркнула, что Ближний Восток играет для Вашингтона ключевую роль. Следовательно, Пентагон намерен «поддерживать равновесие сил в этом регионе» благодаря борьбе с терроризмом и обеспечении сохранности важных торговых маршрутов.

Ранее сообщалось, что США намерены направить дополнительные войска на Ближний Восток в качестве ответа на угрозу, которая, по мнению Вашингтона, якобы исходит от Ирана. В заявлении исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанхана говорилось о том, что отправка войск в регион может быть связана с нападением на два танкера в Оманском заливе. Власти США уверены, что это произошло якобы по вине Ирана.