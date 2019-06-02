МИД России ответил на претензии Киева о возвращении Крыма в суде ООН

Российский МИД в преддверии слушаний в Международном суде ООН по делу «Украина против Российской Федерации» опубликовал сообщение, в котором отмечается, что стороны представят в ходе слушаний аргументы относительно наличия у Суда юрисдикции для рассмотрения данного межгосударственного судебного дела.

Дело «Украина против Российской Федерации» было инициировано Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.

«Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции по нескольким основаниям. В частности, мы отрицаем наличие спора между двумя странами по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей», - заявил МИД.

В сообщении также отмечается, что развязанная Киевом гражданская война на Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а претензии Киева о якобы незаконном возвращении Крыма в состав России не могут быть предъявлены на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Устные слушания по делу состоятся с 3 по 7 июня в Международном суде ООН в Гааге.