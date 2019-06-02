В Финляндии ввели запрет на продажу шиповника

С 1 июня в Финляндии запретили продажу одного из видов шиповника - шиповника морщинистого (Rosa rugosa), широко распространившегося в республике за последний век. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство сельского и лесного хозяйства страны.

Финское правительство решило добавить этот вид шиповника в перечень вредоносных растений, поскольку он не характерен для страны и сильно распространился. Вместе с ним в список попали люпин многолистный и горец сахалинский.

«Запрет на ввоз и продажу шиповника морщинистого вступил в силу с 1 июня, но запрет на его выращивание начнет действовать только после трехлетнего переходного периода», - отметили в ведомстве.

Rosa rugosa (в английском языке его называют «японской розой» или «пляжной розой») будут ликвидировать в парках и садах, а также по берегам водоемов, где он выступает в роли живой изгороди. Также его часто высаживают на берегу моря, где он распространяется даже быстрее. Изначально он рос в восточной Азии, на юго-востоке Сибири.

При этом в Финляндии обычный шиповник считается полезным: в стране употребляют варенье, чай и другие продукты на его основе.