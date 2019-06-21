Лидеры стран ЕС не смогли выбрать нового главу ЕК

Лидеры стран Евросоюза не сумели договориться о новом главе Еврокомиссии. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

По его словам, для продолжения дискуссии был созван внеочередной саммит ЕС, который пройдет 30 июня в Брюсселе.

«Ни за одного из кандидатов нет большинства, пока преждевременно говорить об именах», - цитирует Туска ТАСС.

Вместе с тем он подчеркнул, что целью лидеров Евросоюза является достижение пакетного решения по назначениям на все ключевые посты ЕС.