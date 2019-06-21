Лидеры стран ЕС не смогли выбрать нового главу ЕК
Для продолжения дискуссии был созван внеочередной саммит ЕС, который пройдет 30 июня в Брюсселе.
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Лидеры стран Евросоюза не сумели договориться о новом главе Еврокомиссии. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск.
По его словам, для продолжения дискуссии был созван внеочередной саммит ЕС, который пройдет 30 июня в Брюсселе.
«Ни за одного из кандидатов нет большинства, пока преждевременно говорить об именах», - цитирует Туска ТАСС.
Вместе с тем он подчеркнул, что целью лидеров Евросоюза является достижение пакетного решения по назначениям на все ключевые посты ЕС.