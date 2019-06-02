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«Благодатная гармония»: как прошли переговоры Шойгу и Лаврова в Японии

Ольга Бороднева
15:17 02.06.2019
Пример того, как можно сотрудничать, несмотря на имеющиеся разногласия - визит в Токио, который на этой неделе совершили главы МИД РФ и Минобороны России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Пример того, как можно сотрудничать, несмотря на имеющиеся разногласия - визит в Токио, который на этой неделе совершили главы МИД РФ и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу.

Такой переговорный формат проходит уже не в первый раз и порождает много разговоров - мол, когда министры приезжают на переговоры в такой связке, перечить им вообще никто не осмелится. И хотя обсуждалось много действительно сложных тем, тональность нашей боевой дипломатии оставалась неизменно дружелюбной.

Россия в очередной раз напомнила о своем предложении Японии - перейти на безвизовый режим, но Курильские острова были и остаются территорией Российской Федерации.

На правах хозяев первые заявления по итогам переговоров 2+2 делал глава японской дипломатии. Его речь перекликается со словами коллеги из военного ведомства.

«По поводу военного наращивания Вооруженных Сил России на северных территориях, включая ракетные учения и размещение истребителей, наша страна передала российской стороне, что это неприемлемо с юридической точки зрения нашей страны», - заявил японский министр иностранных дел Таро Коно.

«Выражаю озабоченность в связи с укреплением Вооруженных Сил России на четырех северных островах а также с активной деятельностью российских военных самолетов вокруг Японии», - добавил глава Минобороны Японии Такэси Ивая.

Глава российского МИД, в свою очередь, дал четкий ответ японскому министру иностранных дел: им не должно быть дел до российских Курил.

«Отмечу, что дискуссия прошла в открытой доброжелательной атмосфере. В ходе отдельной встречи с господином Иваем подробно обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере», - сказал по итогам переговоров Сергей Шойгу.

Переговоры были откровенно непростыми, но протокольное начало, на котором присутствовала съемочная группа «Звезды», внушало оптимизм.

Программа была насыщенной. Первый пункт в ней - посещение могилы Рихарда Зорге. Российский министр в сопровождении японского правительственного кортежа почтил память советского разведчика, работавшего под прикрытием в этой стране.

Дальше - гарнизон Асака, где дислоцируется боевое командование сухопутных войск. Высший орган оперативного управления появился год назад, и никогда раньше сюда не ступала нога иностранного министра обороны - большой шаг навстречу Сергею Шойгу.

А после - уже министерство обороны Японии, где российских гостей встретила рота почетного караула при полном параде и в светлых мундирах.

«Мы проводим наши переговоры практически сразу после восшествия на престол императора Нарухито и наступлении в Японии эры "благодатной гармонии" Рэйва. Надеемся, что это время станет благодатным и для российско-японских отношений, в том числе в военной области», - сказал тогда Сергей Шойгу.

Эра Рэйва, что в переводе означает «благодатная гармония», началась 1 мая - после восшествия на престол Нарухито, 126-го императора Японии. Есть предпосылки, что эта эра станет благодатной для обеих стран.

Непрерывный диалог идет на самом высоком уровне. Уже в следующем месяце Владимир Путин встретится с Синдзо Абэ на полях саммита G20 здесь же, в Японии. Так что в определенном смысле для России - это действительно страна восходящего солнца. Сейчас - самый рассвет двусторонних отношений.

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