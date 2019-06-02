В Харькове протестующие радикалы повалили бюст маршала Жукова

В Харькове во время акции активистов ряда партий и движений снесли памятник маршалу СССР Георгию Жукову.

Протестующие представители партии «Национальный корпус», а также организаций «Правый сектор»* и «Антикоррупционный блок участников АТО» проводили пикет у здания городского Дворца спорта. На это время там был запланирован объединительный съезд партии «Доверяй делам» с участием мэров Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова, сообщает «Интерфакс-Украина».

Спустя некоторое время часть активистов направилась к стоящему в нескольких сотнях метров от Дворца спорта бюсту Жукова. Обеспечивающие правопорядок в районе Дворца правоохранители пытались предотвратить демонтаж памятника, однако это не получилось.

Привязав веревку к бюсту, активистам удалось повалить его на землю. Вместо этого на постамент протестующие водрузили государственный флаг Украины.

«Правый сектор»* - организация, запрещенная в России