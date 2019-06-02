Обгоревшая железка: машину погибшего в ДТП экс-футболиста «Реала» сняли на видео

Сгоревший автомобиль Mercedes Brabus S550, за рулем которого находился 35-летний испанский футболист Хосе Антонио Рейес, достали из кювета. В результате ДТП машина загорелась – спортсмен погиб на месте.

Вместе с Рейесом жертвами автокатастрофы стали его двоюродные братья - Джонатан Рейес и Хуан Кальдерон. Первый скончался на месте аварии, а второй – в больнице от сильных ожогов.

Трагедия произошла на трассе А-376 по дороге из Севильи в Утреру. По предварительным данным, футболист превысил скорость, из-за чего автомобиль вылетел с дороги и загорелся.

В разные годы Рейес выступал за «Атлетико», «Реал», «Севилью», а также играл за сборную Испании.