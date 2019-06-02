ВСУ отработали «уничтожение» морского десанта на побережье Азовского моря

Военнослужащие Украины в ходе учений отбили атаку «противника» - морского десанта, на побережье Азовского моря.

Как уточняется в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины, опубликованном на Facebook, украинские военные подразделения параллельно принимают участие в боевых операциях в Донбассе.

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Таким образом, отмечается в заявлении, они якобы «одновременно готовятся к действиям во всех возможных оперативно-тактических сценариях для Приазовья».

Согласно легенде учений, противодесантный резерв «уничтожил» первую волну морского десанта условного противника, не дав высадиться второму эшелону. Отмечается, что учения прошли в плановом режиме.