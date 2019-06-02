Трамп посоветовал Британии не платить за выход из ЕС

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью газете The Sunday Times заявил, что Британии нужно отказаться от выплаты 50 миллиардов долларов за выход из Евросоюза, если Брюссель откажется пойти на сделку на условиях Лондона.

На переговоры по Brexit глава Белого дома рекомендует отправить в ЕС евроскептика Найджела Фараджа. Он также выразил уверенность, что Британия должна покинуть Евросоюз в этом году. Если Брюссель не выполнит требований британцев, Лондону нужно добиться Brexit без согласования с ЕС и не платить никаких отступных.

Кроме того, американский лидер посоветовал подать в суд на Евросоюз за совершенные блоком ошибки, стоившие Британии много денег. Завтра, 3 июня, Трамп прибудет в Соединенное Королевство с официальным визитом.

На уходящей неделе партия Brexit во главе с Фараджем победила на выборах в Европарламент, набрав более 30% и получив 29 мандатов.