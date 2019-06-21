«Не работают, нужно отменить»: президент Чехии о санкциях против РФ

Антироссийские санкции не возымели никакого влияния на РФ, потому их следует отменить. С таким сообщением выступил президент Чехии Милош Земан.

Он подчеркнул, что позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросу сотрудничества с Россией на фоне санкций изменились.

«Оба они, как видно, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения», - заявил он в интервью телеканалу Barrandov.

Вместе с тем Земан резюмировал, что при неэффективности санкций против России их вовсе следует отменить.

В то же интервью президент Чехии отмечал, что не только Украине, но и всему мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым воссоединился с Россией, поскольку это уже факт.