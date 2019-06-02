Опубликованы новые кадры последствий столкновения лайнера с туристическим судном в Венеции

Новые кадры с места происшествия в Венеции появились в Сети. На ролике видно, как туристическое судно River Countess буквально «воткнулось» в бок круизного лайнера MSC Opera. Происшествие случилось в воскресенье, 2 июня.

Причиной ЧП стали неверные действия экипажа MSC Opera, которые не справились с управлением, в результате чего лайнер сместился в сторону и произошло столкновение.

Травмы получили пять человек. Однако они оказались незначительными, жизнь пострадавших находится вне опасности.