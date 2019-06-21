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Опасное путешествие: ученые предупредили о растениях-убийцах в горах

Роман Захаров
04:21 21.06.2019
Специалист Майкопской опытной станции ВИР рассказал о ядовитых цветах, растущих в Адыгее, которые могут представлять опасность для человека.
Опасное путешествие: ученые предупредили о растениях-убийцах в горах
© Фото: Кавказский биосферный заповедник

Туристы, приезжающие в Адыгею, любят собирать цветы, растущие в горах республики. Однако мало кто знает, что некоторые из красивых растений могут быть опасными для здоровья и даже жизни.

Одним из таких цветков является многолетний аконит. Как рассказал исполняющий обязанности директора Майкопской опытной станции ВИР Валентин Семенов в беседе с корреспондентом «АиФ Адыгея», это красивое фиолетовое растение напоминает шлем древнего воина. Специалист предупреждает, что у аконита ядовито все, даже запах.

Еще одним опасным растением является ясенец кавказский, именуемый также неопалимая купина. Эта растущая в горах Кавказа многолетняя трава, листья которой внешне напоминают листья ясеня, привлекает к себе внимание туристов соцветиями красивых розовато-сиреневых цветов с пурпурными прожилками. Однако неопалимая купина очень ядовита, поскольку в ней содержится большое количество летучего эфирного масла. В теплую погоду ясенец кавказский вызывает аллергические реакции и ожоги, причем поражение может произойти даже бесконтактно - на расстоянии 1-2 метра.

Растение семейства зонтичных болиголов пятнистый также представляет опасность для человека. По словам Валентина Семенова, особенно ядовиты плоды и листья болиголова, которые содержат токсические алкалоиды, обладающие никотиноподобным действием.

Гераклеум или гераклова трава - это еще один ядовитый представитель флоры Адыгеи. В народе гераклеум больше известен как борщевик Сосновского. Это крупное растение с огромными лопастными листьями может достигать в высоту до 250 см. Гераклова трава фитотоксична. Ее сок способен вызывать сильные ожоги.

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