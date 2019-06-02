«Город встал»: жители Дзержинска организовали субботник для ликвидации последствий ЧП

Сотрудники администрации, городских предприятий, волонтеры и жители Дзержинска Нижегородской области вышли на субботник, чтобы ликвидировать последствия взрывов на заводе «Кристалл». Об этом пишет РИА Новости.

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«Весь город встал. На субботнике работает практически вся администрация города, волонтеры, простые жители приходят. Наши крупные предприятия прислали своих сотрудников», - отметил источник в местных властях.

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При этом ремонтные работы начались еще 1 июня, в субботу, некоторые директора школ начали восстанавливать здания, поскольку взрывной волной выбило или повредило около 900 окон в 310 жилых зданиях, 228 - в 55 детсадах и 32 в 30 школах.

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Напомним, 1 июня на территории ГосНИИ «Кристалл» в нижегородском Дзержинске произошли два взрыва и пожар, в результате чего пострадали 89 человек, из них 39 сотрудников завода и 46 мирных жителей. СКР возбудил уголовное дело по ст. «нарушение правил промышленной безопасности». В городе и трех близлежащих поселках был объявлен режим ЧС.