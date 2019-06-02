«Город встал»: жители Дзержинска организовали субботник для ликвидации последствий ЧП
Сотрудники администрации, городских предприятий, волонтеры и жители Дзержинска Нижегородской области вышли на субботник, чтобы ликвидировать последствия взрывов на заводе «Кристалл». Об этом пишет РИА Новости.
«Весь город встал. На субботнике работает практически вся администрация города, волонтеры, простые жители приходят. Наши крупные предприятия прислали своих сотрудников», - отметил источник в местных властях.
При этом ремонтные работы начались еще 1 июня, в субботу, некоторые директора школ начали восстанавливать здания, поскольку взрывной волной выбило или повредило около 900 окон в 310 жилых зданиях, 228 - в 55 детсадах и 32 в 30 школах.
Напомним, 1 июня на территории ГосНИИ «Кристалл» в нижегородском Дзержинске произошли два взрыва и пожар, в результате чего пострадали 89 человек, из них 39 сотрудников завода и 46 мирных жителей. СКР возбудил уголовное дело по ст. «нарушение правил промышленной безопасности». В городе и трех близлежащих поселках был объявлен режим ЧС.