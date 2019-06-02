Власти и жители рассказали о последствиях взрывов в Дзержинске
Последствия взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске затронули 70 детских садов и 31 школу города. Такое заявление сделал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после окончания заседания оперативного штаба.
По его словам, здания не были сильно разрушены, но в них выбиты стекла.
«Необходимо срочно их заменить. Поставлена задача сделать это в ближайшие сутки», - рассказал журналистам Никитин.
Для установки новых стекол жителям пострадавших домов следует обратиться по номеру 112 или в свои управляющие компании.
«Звезда» публикует видео, снятое внутри одного из домов, который был задет взрывом. Как отмечает местный житель Виктор Видяев, в его квартире выбило все стекла, несмотря на то, что окна выходят на разные стороны. Сейчас осколки уже убрали, а в целях безопасности рамы временно заклеили пленкой.
Напомним, по последним данным, в результате ЧП ранены 85 человек. Из них 16 пострадавшим потребовалась госпитализация.
«Обращаются в основном с бытовыми травмами легкой тяжести, связанными с порезами осколками стекла», - рассказал губернатор о характере травм пострадавших.
«Но угрозы жизни нет», - уточнил он.
Тем не менее, Никитин не исключил, что число раненых может возрасти.
После взрыва в трех ближайших поселках объявили режим ЧС. СК РФ уже возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил промышленной безопасности».