ФСИН заинтересовалась роликом с банкетом в колонии Орловской области

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России проводит проверку по факту появления в Сети кадров с банкета для заключенных. Мероприятие проводилось в одной из исправительных колоний Орловской области, уточнили в пресс-службе ведомства.

«Все материалы проверки будут направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения», - уточняется в сообщении на сайте ФСИН РФ.

Видео с осужденными исправительной колонии №2 города Ливны ранее появилось в Сети. Заключенные отмечали Пасху. На территории пенитенциарного учреждения было установлено несколько столов с едой и напитками.