ФСИН заинтересовалась роликом с банкетом в колонии Орловской области
Заключенные отмечали Пасху. При этом на столе был настоящий фуршет: напитки и еда.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России проводит проверку по факту появления в Сети кадров с банкета для заключенных. Мероприятие проводилось в одной из исправительных колоний Орловской области, уточнили в пресс-службе ведомства.
«Все материалы проверки будут направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения», - уточняется в сообщении на сайте ФСИН РФ.
Видео с осужденными исправительной колонии №2 города Ливны ранее появилось в Сети. Заключенные отмечали Пасху. На территории пенитенциарного учреждения было установлено несколько столов с едой и напитками.