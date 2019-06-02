Компроматы Савченко, триумф Саакашвили, возвращение Коломойского: что ждет Украину

На Украину после многомесячного скитания торжественно вернулся главный возмутитель спокойствия - Михаил Саакашвили. Встречали его с таким возбуждением и экзальтацией, что можно было подумать что на родину из изгнания вернулся мессия. Нет, всего лишь бывший президент Грузии и экс губернатор Одесской области, и там и там прославившийся весьма печально.

Но Саакашвили вернулся - и это значит что спокойной жизни Порошенко теперь точно не видать. Пока Коломойский подчеркнуто дистанцируется от Зеленского, Саакашвили явно молча отсиживаться не будет и припомнит бывшему президенту все обиды.

Тем более и формальных поводов предостаточно. Против Порошенко на неделе выдвинули еще одно - уже пятое обвинение - теперь по делу о незаконном захвате власти.

Вернувшись на Украину экс-губернатор тут же заявил: «Мы потеряли пять лет в этом омуте брехни и прочих проблем. Но чтобы вы понимали, у нас еще есть возможность и мы ей воспользуемся».

Из страны Саакашвили выдворяли дважды. После первого - в окружении сотен сторонников он брал украино-польскую границу штурмом. Второй раз его брали уже со спецназом и выдворили из ресторана сразу за пределы Незалежной. Улетая, Саакашвили обещал вернуться. Помог Зеленский - это благодаря ему в широких штанинах экс-губернатора Одесской области снова украинский паспорт.

Фамилия Зеленский теперь звучит в каждом его интервью. И это не просто благодарность, кажется, Саакашвили метит как минимум в советники президента.

«Зеленский же хочет перенести администрацию с Банковой, а я хочу превратить эту идею в то, чтобы вообще вынести из Киева административный центр», - говорит бывший губернатор.

Одним рейсом с Саакашвили в Борисполь прилетели нардеп Куприй и глава «Нафтогаза» Коболев, которых считают людьми Коломойского, а олигарха, в свою очередь, многие называют спонсором предвыборной кампании Зеленского.

«Зеленский возвращал ему гражданство с одной целью, чтобы его можно было на этом месте использовать против Петра Алексеевича и его окружения. Саакашвили будет однозначно мстить», - считает украинский политолог Кирилл Молчанов.

С серым кардиналом украинской политики, как называют Коломойского, у экс-губернатора Одесской области отношения мягко говоря не очень теплые, но сейчас, по мнению политологов, они как никогда нужны и друг другу, и новоизбранному президенту. Ведь оба - злейшие враги Порошенко, обоих тот когда-то выдворил из страны.

Порошенко есть чего бояться. Теперь по инициативе Зеленского прокуратура расследует преступления, которые тот совершил на посту президента. Помимо упомянутого дела о незаконном захвате власти на родине Порошенко обвиняют в создании преступной организации, госизмене, взяточничестве, незаконном обогащении и причастности к пыткам на юго-востоке Украины.

Люди экс-президента, заметая следы, уничтожают любую информацию, что может им навредить. Из ситуационной комнаты здания администрации главы государства, например, пропали все мониторы, техника и даже серверы с секретной информацией.

Пощечины бывшему лидеру Украины прилетают со всех сторон. Вот и Надежда Савченко подключилась, рассказав о том, как летом 2017 года Порошенко якобы приказал взорвать склад с боеприпасами в Харьковской области, чтобы скрыть крупные хищения.

«На самом деле подрыв был изнутри. Делали это военнослужащие ВСУ. Об этом знают Маттиас и Луценко, потому что это было сделано по личному приказу Порошенко», - утверждает депутат Верховной Рады.

Разматывая клубок, связанный с Порошенко, Зеленский в один день увольняет пять высокопоставленных чиновников из руководства СБУ и погранслужбы. Перед этим делает перестановки в Совете Национальной Безопасности, сам себя назначая главой ведомства.

Почему чистки начинаются с силовиков - президент Украины дает понять, отправляясь к позициям ВСУ, в станицу Луганскую и город Счастье. Именно там когда-то был «дебальцевский котел». Во время визита новый президент не встречается ни с ополченцами, ни с мирными жителями, а у солдат украинской армии интересуется, как на фронте с удобствами.

С Зеленским поездку совершил новый главком ВСУ Руслан Хомчак, который хоть и был под Иловайском, но войны не жаждет, когда-то жал руку Мотороле, и закономерно вызывал на себя гнев радикалов.

Мир на Донбассе - один из главных слоганов предвыборной гонки, который Зеленский повторяет и в Раде, и во время своей первой международной встречи, с министрами иностранных дел Франции и Германии.

«Украинский президент заявил, что мир - это наивысший приоритет для него. И мы его в этом поддерживаем», - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Общий посыл Зеленского - тот самый, которого от него так ждал избиратель: война должна закончиться. Вот уже и в Генпрокуратуре Украины заявили: вооруженные силы против населения юго-востока использовали незаконно. В гражданском конфликте их нельзя было применять.

«Согласно статье 17 конституции Украины вооруженные силы Украины не могут быть задействованы в каком-либо конфликте внутри страны. Они предназначены только для отражения внешней агрессии», - напоминает правозащитник Олег Животов.

Происходит то, что казалось невозможным: бизнес-партнер Владимира Зеленского, совладелец студии «Квартал 95« Борис Шефир заявляет, что «нужно договариваться с Путиным».

«Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек», - сказал Шефир.

Слова Шефира Зеленский никак не комментирует, будто не решаясь сам озвучить свою позицию. За него это делает жена: двусторонние переговоры состоятся, но не скоро и не тет-а-тет.

Диалога Зеленский явно ждет. Он, например, предлагает провести референдум о возможных переговорах с Россией. Украинские радикалы от этого в ярости, а один из организаторов Майдана, экс-лидер «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Дмитрий Ярош переходит к прямым угрозам.

«Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность. Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике, если предаст Украину и тех людей, которые на революции и войне погибли. И очень важно, чтобы он это понимал», - пообещал он.

Угрозы Зеленскому сыпятся со всех сторон. Очередные нападки от защитника одесских экстремистов и депутата Верховной Рады Андрей Парубия прозвучали после того, как новый президент произнес свою инаугурационную речь по-русски. А тот же Шефир, призывая к миру, произносит то, за что еще недавно можно было лишиться и бизнеса, и власти - критикует языковой закон, принятый Порошенко.

«Квоты и запреты - это плохо. Любые. Это противоречит конституции Украины. Статью 10, где идет речь о государственном языке, всегда цитируют наполовину. Вторая часть статьи говорит о том, что региональные языки и русский (отдельно выделенный) государство поддерживает и развивает», - считает Шефир.

Во-многом именно этот закон пять лет назад стал причиной вооруженного конфликта на Донбассе. Он гласит: любое официальное общение можно вести только на украинском. Иначе - штраф от языковых инспекторов. Парубий, защищая былое, Зеленскому грозит не висельницей, как Ярош, а огнем.

«Отменят квоты, отменят декоммунизацию. И это для них сегодня привычная политика. И я хочу сказать от имени Верховной Рады: украинский народ вам этого не позволит. Земля под вами будет гореть!», - пугает он. «Скандальный языковой закон будет умирать без скандалов. Он будет нивелироваться, не выполняться и, скорее всего, Зеленский отреагирует на запрос европейских политиков», - полагает политолог Андрей Мишин.

С Радой у миролюбивого Зеленского отношения почти воинственные. Любую его инициативу там принимают в штыки и правительство распускать отказываются.

Однако для депутатов Рады уже пошел обратный отсчет. Выборы - 21 июля, а кандидаты на выбраковку объединяются вокруг Петра Порошенко и его новой партии - «Европейская Солидарность». Ребрендинг «Блока» экс-лидеру Украины новых идей правда не принес.

По опросам, пока «Европейская Солидарность» - в аутсайдерах. А в авангарде - все тот же Зеленский и его партия «Слуга Народа».

Компроматы Савченко, триумфальное шествие изгнанника Саакашвили, возвращение серого кардинала Коломойского и подшивки уголовных дел - с каждым днем у старой команды все меньше шансов не то что победить, даже добиться хоть сколько-нибудь значимых результатов на июльских выборах.