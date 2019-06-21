Всевидящее око: в Японии под растаявшим льдом обнаружили «глаз дракона»

Популярное туристическое место в Японии, так называемый «глаз дракона», расположенный у подножия горы Хачимантай в Нисеко, проснулся. Кадры пробуждения «ока» показали на видео.

Так называемое пробуждение «глаза дракона» произошло, когда началось таяние снега и льда. Это случилось в начале июня.

На ролике, опубликованном на YouTube, видно снег и лед, расположенный таким образом, что создается иллюзия «настоящего» глаза: зрачка, радужки и белка. При этом благодаря своим размерам «око» принято сравнивать с драконьим.

«Играть» со льдом и снегом умеет не только природа: команда из Финляндии создала огромнейшую ледяную карусель, вырезав 184-метровый круг изо льда. Его толщина составляет 70 сантиметров.