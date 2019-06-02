Наследство певицы Началовой оценили в 100 млн рублей

Участник «Фабрики звезд» Егор Иващенко, с которым незадолго до смерти подружилась певица Юлия Началова, отметил, что второй муж артистки, хоккеист Александр Фролов, намерен получить с ее родителей и дочери многомиллионный долг.

Как уточняет сайт «Комсомольской правды», Началова занимала у спортсмена более 20 миллионов рублей под залог собственной квартиры.

«Если и был между ним и Юлей конфликт, то зачем после ее смерти выносить его в СМИ», - возмутился Иващенко.

При этом он добавил, что Фролову «пошли бы навстречу», если бы он подождал некоторое время.

Иващенко добавил, что квартира Началовой стоит почти 100 миллионов рублей, в связи с этим родители певицы могли бы просто продать ее и отдать долг хоккеисту.

«И у дочки Юли был бы свой угол. На оставшиеся деньги легко можно купить несколько квартир. Просто надо поступать по совести», - заключил он.

Началова скоропостижно скончалась 16 марта на 39-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца, спровоцированная воспалением, которое началось из-за ранки на ноге.