Четыре ребенка погибли при пожаре в Свердловской области

Четверо детей стали жертвами пожара в квартире в городе Богдановиче Свердловской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

«Днем 2 июня 2019 года в правоохранительные органы города Богданович поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в одной из квартир дома по улице Кунавина тел четырех детей», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что признаков насильственной смерти на телах погибших нет. Пострадал еще один ребенок, он был госпитализирован.

По данным МЧС, пожар уже потушен, площадь возгорания составила 40 кв. метров. Из подъезда дома, где произошел пожар, эвакуированы 23 человека. Женщину-инвалида и двоих детей спасатели вынесли на руках.

Следователи возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). На месте работает усиленная следственная группа, в Богданович направлены криминалисты, которые установят обстоятельства случившегося.