В пригород Дамаска доставили две тонны продовольствия и медикаменты

В пригороде Дамаска, Мадияре, российские военные раздали гуманитарную помощь женщинам и детям - близким военнослужащих сирийской армии, которые отдали жизни за победу над террористами.

Кроме продуктов, представители центра примирения враждующих сторон привезли в деревню медикаменты. Лекарства выдавали российские врачи после тщательного осмотра пациентов.

Всего в рамках очередной гуманитарной акции российские военные доставили в пригород Дамаска более двух тонн продовольствия.

С начала процесса урегулирования конфликта в Сирии российский Центр по примирению враждующих сторон провел более двух тысяч гуманитарных акций. Благодаря этому продукты получили примерно около миллиона нуждающихся сирийцев.