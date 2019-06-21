В ЕС допустили непризнание выданных жителям Донбасса паспортов РФ

В Евросоюзе допустили возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов. Об этом говорится в заявлении, которое было принято на саммите ЕС в Брюсселе.

«Европейский совет продолжит наблюдать за ситуацией на востоке Украины. Мы готовы рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание российских паспортов», - сказано в тексте.

Напомним, 1 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства некоторым категориям иностранцев. Воспользоваться правом получить паспорт РФ всего за три месяца теперь смогут граждане Украины, которые родились и ранее проживали на Крымском полуострове, но уехали оттуда до его воссоединения с Россией.

Также получить российский паспорт по упрощенной схеме смогут люди, которые жили на Донбассе на момент провозглашения народных республик в 2014 году, а затем получили в России разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца или приехали по программе переселения соотечественников.