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Момент скандала с российским депутатом в Грузии попал на видео

Наталия Майорова
03:23 21.06.2019
Достоверно установить, кто показан на ролике, возможности нет. По мнению автора видео, одним из участников конфликта является депутат Госдумы РФ.
© Видео: chernyshov.07, Instagram © Фото: chernyshov.07, Instagram

Момент скандала на заседании Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) с депутатом Госдумы РФ Сергеем Гавриловым попал на видео. Ролик опубликовал пользователь Сети, при этом достоверно установить, кто показан на видео, возможности нет.

На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, как мужчина, похожий на российского депутата, оказывается в самом центре разборок. При этом несколько человек с силой уводят его от трибуны, держа под руки. Конфликт длится несколько секунд, после чего предположительно депутат Госдумы РФ удаляется.

Ранее сообщалось, что скандал разгорелся после того, как российский депутат занял кресло спикера по приглашению грузинской стороны и начал свое обращение к собравшимся. Однако именно из-за этого оппозиционные депутаты пришли в ярость: они сорвали выступление и стали пикетировать трибуну.

После этого было принято решение прекратить работу, а российскую делегацию вернуть в Москву. Позже представители правящей партии «Грузинская мечта» попытались оправдаться за инцидент, заявив, что не знали о том, что Гаврилов открывает заседание.

Позже на фоне антироссийского скандала на улицах Тбилиси начались волнения: демонстранты стали штурмовать здание парламента, вступая в противостояние в сотрудниками правоохранительных органов.

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