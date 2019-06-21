Пентагон опубликовал карту полета сбитого Ираном американского беспилотника
Военное ведомство США опубликовало карту полета сбитого Ираном американского БПЛА. Информацию об этом распространил ресурс Military Times.
«В четверг Пентагон предоставил карту, на которой показано, что сбитый Ираном американский беспилотник был над международными водами. Таким образом, военное ведомство оспорило утверждение иранской стороны о том, что БПЛА летел над Ираном», - сказано в тексте.
Ранее в Иране заявили о сбитом беспилотнике Соединенных Штатов. БПЛА якобы подбили в иранской провинции Хормозган.
Позже ВС Ирана опубликовали заявление, в котором было сказано, что дрон Global Hawk уничтожили представители Корпуса стражей исламской революции в районе Кухе Мубарак.
Как, в свою очередь, заявил президент США, решение сбить американский беспилотник могло быть принято иранской стороной по ошибке.