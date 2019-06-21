В жилой многоэтажке в Ростове произошел пожар: видео

Пожар произошел в Ростове в многоэтажном доме: там загорелись электрические счетчики. Жильцы были экстренно эвакуированы из-за начавшегося задымления.

Возгорание произошло в 25-этажном доме на улице Веры Пановой, 30. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по области, на место происшествия выехали 28 человек личного состава на восьми спецмашинах.

«По данным чрезвычайного ведомства, на восьмом, девятом и 13 этажах здания загорелись электрические счетчики», - говорится в сообщении.

В результате происшествия были эвакуированы более 50 жильцов. В настоящее время дом полностью обесточен, проводится проветривание.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Данных о пострадавших пока нет.