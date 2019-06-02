На ВДНХ загорелся павильон «Рыболовство»

В павильоне «Рыболовство» на ВДНХ в Москве произошел пожар. Как уточнили в ГУ МЧС по городу, сообщение о происшествии поступило в 11:54.

По предварительной информации, очаг возгорания находится на цокольном этаже.

«Происходит возгорание складируемых материалов, площадь пожара уточняется», - сообщили спасатели.

При этом известно, что здание находится на реконструкции. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Информации о пострадавших пока не поступало.