На ВДНХ загорелся павильон «Рыболовство»
Здание находится на реконструкции. По данным спасателей, горят складируемые материалы.
© Видео: Mash © Фото: Komsomolskaya, Pravda Global Look Press
В павильоне «Рыболовство» на ВДНХ в Москве произошел пожар. Как уточнили в ГУ МЧС по городу, сообщение о происшествии поступило в 11:54.
По предварительной информации, очаг возгорания находится на цокольном этаже.
«Происходит возгорание складируемых материалов, площадь пожара уточняется», - сообщили спасатели.
При этом известно, что здание находится на реконструкции. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Информации о пострадавших пока не поступало.