В S7 прокомментировали запреты на полет в Грузию

В компании S7 прокомментировали указ президент РФ Владимира Путина о запрете для российских авиаперевозчиков выполнять рейсы из России в Грузию.

«Мы анализируем указ и ждем распоряжение Минтранса и Росавиации», - сказали «Звезде» в пресс-службе авиакомпании.

Ранее стало известно, что Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать из России в Грузию с 8 июля 2019 года. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Кремля.

Данный запрет связан с беспорядками, которые начались в Грузии накануне.

Напомним, в четверг, 20 июня, улицы Тбилиси захлестнула волна протестов. Демонстранты штурмовали здание парламента и выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Спецназ Грузии открыл по протестующим стрельбу резиновыми пулями и применил слезоточивый газ.