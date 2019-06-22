Минобороны рассекретило уникальные документы об обороне Брестской крепости

Минобороны РФ рассекретило уникальные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.

Опубликованные в специальном разделе на официальном сайте российского военного ведомства, они дополняют картину беспримерного подвига советских солдат в одном из первых крупных сражений Великой Отечественной.

Так, в разделе представлен документ, из которого советское командование узнало о беспримерного подвига героев Брестской крепости. Случилось это только в начале 1942 года из бумаг, найденных в штабе разгромленной под Москвой 45-й немецкой дивизии.

«…Гнездом сопротивления был восточный форт. Сюда нельзя было подступиться, так как превосходный ружейный и пулеметный огонь скашивал каждого приближающегося…Узнали, что там обороняются около 20 командиров и 370 солдат… Душой сопротивления являются один майор и комиссар… Авиация сбрасывала много 500-килограммовых бомб. Результата нет… После полудня авиация опять начала сбрасывать 500-кг бомбы. При этом была сброшена 1800-кг бомба, попавшая в угол стены крепости и потрясшая своей детонацией весь город Брест…», – вот далеко не полный перечень характерных выдержек из документов вермахта, размещенных теперь на интернет-ресурсе военного ведомства.

Среди архивных документов – наградные документы и реальные воспоминания защитников крепости, записанные ими после войны.

Так, в разделе описаны новые детали подвига и послевоенной судьбы одного из главных организаторов обороны крепости майора Петра Гаврилова.

Как свидетельствуют документы, гитлеровцы были поражены мужеством советского офицера и проявили уважение к его храбрости, оставив ему жизнь в лагере для военнопленных. По свидетельствам очевидцев, в лагерный госпиталь, где он находился, из Бреста приезжали немецкие офицеры, чтобы увидеть советского офицера, проявившего несгибаемую волю и беспримерную доблесть в бою.

По новому представлены и обстоятельства пленения другого руководителя обороны крепости, полкового комиссара Ефима Фомина.

«Будучи оглушенным взрывом и полузасыпан при взрыве гитлеровцами казарм, полковой комиссар был извлечен из-под развалин солдатами противника и взят в плен. Был выдан предателями и тут же расстрелян у стен крепости»,- говорится в разделе.

Говорится также и о его заместителе, который возглавил сопротивление Крепости по приказу Фомина. Самвел Матевосян, одев его вторую гимнастерку, лично водил защитников крепости в контратаки, был несколько раз тяжело ранен и уже в бессознательном состоянии попал в плен, где организовал побег группы бойцов.

Воевал в подполье, в действующей армии дослужился до командира роты, будучи за войну семь раз раненым.

После войны советский офицер стал геологом-разведчиком, организовал поиск захороненного в Брестской крепости Боевого Знамени части. В 1951 году полковое знамя было извлечено из развалин Брестской крепости и сдано на хранение в Центральный музей ВС РФ.