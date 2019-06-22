Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минобороны рассекретило уникальные документы об обороне Брестской крепости

Алексей Савелов
00:00 22.06.2019
Ровно 78 лет назад, 22 июня 1941 года, в день начала Великой Отечественной войны, крепость одной из первых встретила врага на западной границе СССР.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ рассекретило уникальные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.

Опубликованные в специальном разделе на официальном сайте российского военного ведомства, они дополняют картину беспримерного подвига советских солдат в одном из первых крупных сражений Великой Отечественной.

Так, в разделе представлен документ, из которого советское командование узнало о беспримерного подвига героев Брестской крепости. Случилось это только в начале 1942 года из бумаг, найденных в штабе разгромленной под Москвой 45-й немецкой дивизии.

«…Гнездом сопротивления был восточный форт. Сюда нельзя было подступиться, так как превосходный ружейный и пулеметный огонь скашивал каждого приближающегося…Узнали, что там обороняются около 20 командиров и 370 солдат… Душой сопротивления являются один майор и комиссар… Авиация сбрасывала много 500-килограммовых бомб. Результата нет… После полудня авиация опять начала сбрасывать 500-кг бомбы. При этом была сброшена 1800-кг бомба, попавшая в угол стены крепости и потрясшая своей детонацией весь город Брест…», – вот далеко не полный перечень характерных выдержек из документов вермахта, размещенных теперь на интернет-ресурсе военного ведомства.

Среди архивных документов – наградные документы и реальные воспоминания защитников крепости, записанные ими после войны.

Так, в разделе описаны новые детали подвига и послевоенной судьбы одного из главных организаторов обороны крепости майора Петра Гаврилова.

Как свидетельствуют документы, гитлеровцы были поражены мужеством советского офицера и проявили уважение к его храбрости, оставив ему жизнь в лагере для военнопленных. По свидетельствам очевидцев, в лагерный госпиталь, где он находился, из Бреста приезжали немецкие офицеры, чтобы увидеть советского офицера, проявившего несгибаемую волю и беспримерную доблесть в бою.

По новому представлены и обстоятельства пленения другого руководителя обороны крепости, полкового комиссара Ефима Фомина.

«Будучи оглушенным взрывом и полузасыпан при взрыве гитлеровцами казарм, полковой комиссар был извлечен из-под развалин солдатами противника и взят в плен. Был выдан предателями и тут же расстрелян у стен крепости»,- говорится в разделе.

Говорится также и о его заместителе, который возглавил сопротивление Крепости по приказу Фомина. Самвел Матевосян, одев его вторую гимнастерку, лично водил защитников крепости в контратаки, был несколько раз тяжело ранен и уже в бессознательном состоянии попал в плен, где организовал побег группы бойцов.

Воевал в подполье, в действующей армии дослужился до командира роты, будучи за войну семь раз раненым.

После войны советский офицер стал геологом-разведчиком, организовал поиск захороненного в Брестской крепости Боевого Знамени части. В 1951 году полковое знамя было извлечено из развалин Брестской крепости и сдано на хранение в Центральный музей ВС РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.06.2019, 00:00
Минобороны рассекретило уникальные документы об обороне Брестской крепости
Дата21.06.2019, 12:16
Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» вернулся в Севастополь из Средиземного моря
Дата21.06.2019, 09:10
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата21.06.2019, 04:54
С космодрома Восточный запустят российско-белорусский спутник
Дата18.06.2019, 17:41
Рассекречен уникальный документ о боях за Берлин
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:03 В стране и мире
В Кремле назвали условие для восстановления авиасообщения с Грузией
22:15 В стране и мире
Путин поручил правительству вернуть россиян из Грузии
21:45 В стране и мире
Видео
«Берегите детей»: в Ростове-на-Дону нашли радиоактивный памятник
21:03 В стране и мире
Видео
Полиция Грузии изъяла у протестующего коктейли Молотова: видео
20:14 В стране и мире
Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Грузию
События дня
События дня
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Роскомнадзор объяснил нецензурную запись в Twitter
Обнародована неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Леопард-«крестница» Памелы Андерсон показалась перед камерами
Видео
«Лучший день»: большая белая акула чуть не забралась на борт к рыбакам
Видео
Иллюзия гигантской «двойной» руки напугала пользователей Сети
Опасное путешествие: ученые предупредили о растениях-убийцах в горах
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.