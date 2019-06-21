«Могу покрасить ларек»: Коломойский ответил на предложение инвестировать в Донбасс

Украинский олигарх Игорь Коломойский отреагировал на заявление президента страны Владимира Зеленского о том, что бизнесмен якобы будет вкладывать больше деньги в инфраструктуру Донбасса, но об этом «еще не знает».

По словам Коломойского, к такому шагу он пока не готов и настоящее время намерен распоряжаться лишь ограниченным объемом средств.

«На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два», - цитирует бизнесмена портал «Новое время».

Вместе с тем Коломойский добавил, что с Зеленским не обсуждал восстановления Донбасса.

Коломойский является одним из богатейших людей Украины: по разной информации, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. Олигарх является также основателем крупнейшей в стране промышленно-финансовой группы «Приват», имеет активы в сфере авиа, металлургии, нефтехимии и медиа.