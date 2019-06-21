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«Президент отвечает за безопасность граждан»: сенатор о запрете на полеты в Грузию

Ян Брацкий
23:04 21.06.2019
Член Совета Федерации Владимир Джабаров выразил опасения, что на фоне уличных беспорядков в Грузии, возможны провокации против отдельных граждан РФ.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: pixabay

В Совете Федерации отреагировали на решение президента Владимира Путина запретить российским авиакомпаниями полеты в Грузию. Соответствующий Указ опубликован на сайте Кремля и вступил в силу со дня его подписания.

Глава государства дал поручение кабинету министров осуществить все необходимые мероприятия по скорейшему возвращению в РФ граждан, временно находящихся на территории Грузии. Ответственность за координацию с грузинской стороной возложена на МИД РФ.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство рекомендовало нашим соотечественникам избегать мест массового скопления людей.

«Президент принял абсолютно верное решение. Как гарант Конституции он отвечает за безопасность наших граждан. Обстановка в Грузии накаляется настолько, что возможны любые провокации. Хочу подчеркнуть, что мы хорошо относимся к грузинскому народу и уверены, что эти симпатии взаимны, но сейчас там правит бал улица. На этих улицах полно радикалов. Поэтому и принято такое решение. Обидно, что еще три или четыре года назад представители грузинской диаспоры были недовольны отсутствием прямого авиасообщения с РФ. Сейчас все это появилось, но экстремисты разрушили хорошие начинания. Так что это вынужденная мера. Надеемся, что грузинские власти возьмут ситуацию под контроль. Своими заявлениями о российском вмешательстве официальная власть в Грузии показывает свою слабость, а ведь именно она обязана навести порядок в стране», - заявил в интервью «Звезде» член Совета Федерации Владимир Джабаров.  

В Грузии на фоне антироссийских выступлений, оппозиция требует отставки правительства страны. Накануне митингующие попытались взять штурмом здание парламента, в котором за несколько часов до этого было сорвано выступление российской делегации межпарламентской ассоциации православия во главе с депутатом Госдумы РФ Сергеем Гавриловым.

Под охраной полиции россиян доставили в аэропорт Тбилиси, откуда они были вынуждены вылететь в Москву. В Кремле произошедшее назвали русофобской провокацией.

В столкновениях с полицией пострадали сотни граждан Грузии, которые вчера вечером перекрыли проспект Руставели и устроили стычки со спецназом.

Бойцы открыли огонь в воздух, а после применили резиновые пути и слезоточивый газ для разгона протестующих. Лидеры грузинской оппозиции пообещали вновь вывести людей на улицы к стенам парламента.

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