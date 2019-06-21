Конституционный суд Украины признал законным указ о роспуске Рады

Конституционный суд Украины посчитал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении выборов. Предполагается, что досрочные парламентские выборы, согласно указу главы государства, состоятся 21 июля.

Как сообщили в пресс-службе судебной инстанции, указ Зеленского отвечает требованиям Конституции. Таким образом, Рада будет распущена, а новые выборы пройдут через месяц.

«Решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную раду Украины отвечает требованиям», - цитирует пресс-службу суда агентство «УкрИнформ».

В голосовании приняли участие шестнадцать судей КС Украины. Их решение на данном этапе не подлежит обжалованию и является окончательным.

Ранее Конституционный суд Украины признал, что экс-президент страны Петр Порошенко нарушил конституцию. произошло, когда Порошенко издал указ о создании национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг летом 2014 года.