Конституционный суд Украины признал законным указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины посчитал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении выборов. Предполагается, что досрочные парламентские выборы, согласно указу главы государства, состоятся 21 июля.
Как сообщили в пресс-службе судебной инстанции, указ Зеленского отвечает требованиям Конституции. Таким образом, Рада будет распущена, а новые выборы пройдут через месяц.
«Решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную раду Украины отвечает требованиям», - цитирует пресс-службу суда агентство «УкрИнформ».
В голосовании приняли участие шестнадцать судей КС Украины. Их решение на данном этапе не подлежит обжалованию и является окончательным.
Ранее Конституционный суд Украины признал, что экс-президент страны Петр Порошенко нарушил конституцию. произошло, когда Порошенко издал указ о создании национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг летом 2014 года.