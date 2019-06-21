«Сев на стул, можно расколоть Грузию»: Захарова о беспорядках в Тбилиси

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на ситуацию в Грузии. По ее словам, местные политики сами забыли про законы и политические институты, а в итоге виноватой якобы оказалась Россия.

«Фантастические же в Грузии политики: сами решили проводить у себя парламентский форум, сами же этому ужаснулись, сами друг друга постреляли, сами, как и 30 лет назад, не удосужились вспомнить про законы и политические институты, а на следующий день вся страна в плакатах "Россия виновата"», - написала она в своем Facebook.

Вместе с тем Захарова добавила, что от президента Грузии Саломе Зурабишвили требовалось лишь заявить, что она гарантирует безопасность на улицах страны.

«Но Вы затянули старую песню о главном - про "оккупантов"... Кто Вас надоумил-то?», - написала российский дипломат.

В результате, сообщает Захарова, россиянам рекомендовали не посещать Грузию и появился запрет для российской авиации на воздушные перевозки туда россиян.

«Самое страшное - все вдруг увидели, что в 2019 году в Грузии, в самом ее сердце люди готовы убивать не врагов, а друг друга, просто потому что не могут сдержать эмоций, и закон им не писан! Повеяло чем-то первобытным и страшным», - добавила она.

В заключение Захарова подчеркнула, что «сев в Тбилиси на стул, ты можешь расколоть Грузию».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать из России в Грузию с 8 июля 2019 года.

В четверг, 20 июня, улицы Тбилиси захлестнула волна протестов. Демонстранты штурмовали здание парламента и выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Спецназ Грузии открыл по протестующим стрельбу резиновыми пулями и применил слезоточивый газ.