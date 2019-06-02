Познер попал в базу данных «Миротворца»

Имя российского телеведущего Владимира Познера внесли в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» из-за посещения журналистом Крыма.

Сообщается, что россиянина внесли в базу за «сознательное нарушение границы», «участие в пропагандистских мероприятиях» против Украины и «попытку легализации аннексии» полуострова.

Познер прокомментировал эту информацию на своем официальном сайте. Он пояснил, что в апреле был приглашен в Ялту на конкурс «ТЭФИ-Капитал» в качестве председателя жюри.

«Прилетел, провел заседание жюри, улетел. Все. Очевидно, это и послужило поводом для включения меня в этот список», - написал журналист.

Он добавил, что не считает себя врагом Украины, но и страдать от запрета на въезд в страну не будет.

На созданном в 2014 году сайте «Миротворец» размещена информация о журналистах, известных общественных деятелях, ополченцах Донбасса и всех, кого киевские власти обвиняют в работе против страны.

Портал получил скандальную известность после убийства писателя Олеся Бузины и депутата Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, опубликовал «Миротворец».

Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение с Россией. Украина продолжает считать полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией.