День памяти и скорби: в России вспоминают начало Великой отечественной войны

Сегодня в России вспоминают начало самой кровопролитной, священной, освободительной Великой отечественной войны. Всю грядущую ночь и следующий день по всей стране будут проходить мемориальные акции. В Москве они состоятся у Крымского Вала.

Здесь берет начало символическая акция «Линия памяти». Она заключается в том, что над рекой зажгут 1418 свечей - по количеству дней в Великой отечественной войне. Каждая свеча датирована одним из дней войны. Сначала зажгут первую свечу - это 22 июня 1945, а следом - все остальные.

На месте работают волонтеры, которые помогают найти нужную свечу и рассказывают об истории этого дня. По самым приблизительным подсчетам на Крымском Валу собрались более 10 тысяч человек, среди которых много молодежи.

«Моя бабушка рассказывала, что в тот момент, когда началась война, она была молодой женщиной на то время. У нее было ощущение, как будто ее ударили огромной колонкой по голове. Она говорила об ужасных ощущениях, а потом началась эвакуация», - рассказывает участница акции Анна Боркова.

Истории собравшихся в этот вечер на набережной похожи друг на друга. Все они рассказывают о самых тяжелых и оглушительных – первых днях войны.

«До этого был выходной, люди отдыхали. Многие погибли. У меня дедушка погиб, бабушка. Конечно это день печали и скорби, воспоминания о том, что жизнь бывает не такой сладкой и такой хорошей, как сейчас в Москве», - делится своими впечатлениями житель столицы Алексей Шенкевич.

Программа мемориальных мероприятий будет дополнена спектаклями и концертной программой, посвященной началу Великой Отечественной войны. Для этого объединились актеры сразу нескольких столичных театров.