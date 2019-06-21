Росавиация проведет срочное совещание из-за запрета полетов в Грузию

Росавиация намерена 22 июня провести экстренное совещание с авиакомпаниями по поводу приостановки полетов из России в Грузию, об этом сообщают РИА Новости с ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.

Ранее стало известно, что Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям совершать воздушные перевозки пассажиров из России в Грузию с 8 июля 2019 года. Так же российский президент поручил Кабмину обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории Грузии, на родину. И позаботиться об их багаже.

Такие меры вызваны в связи со сложившейся обстановкой в Грузии. С четверга в Тбилиси начались массовые волнения, которые переросли в уличные противостояния и штурм парламента.