Путин поручил правительству вернуть россиян из Грузии

Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить возвращение домой россиян, временно находящихся на территории Грузии, и их багажа.

Ранее стало известно, что в связи со сложной внутреннеполитической обстановкой, сложившейся в Грузии, с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки пассажиров из России в Грузию.

Запрет коснулся и туроператоров, которые на время запрета не должны предлагать гражданам РФ поездки в эту страну. Координация всех действий с грузинской стороной возложена на МИД РФ.

Вчера, 20 июня, стало известно, что Тбилиси захлестнула волна протестов, которые вылились в уличные противостояния и штурм парламента.