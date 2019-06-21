Ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру

С космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета-носитель Ariane 5. На ее борту расположены два вещательных спутника: T-16 и Eutelsat 7C. Об этом сообщается на сайте компании-оператора космодрома Arianespace.

Теперь ракете предстоит вывести на орбиту спутник Т-16, который был построен для оператора связи AT&T, а также аппарат Eutelsat 7-C - для французской компании Eutelsat Communications. Ожидается, что оба спутника будут развернуты на геостационарной орбите.

В текущем году это уже второй запуск данной ракеты-носителя с космодрома Куру: в феврале были выведены на орбиту саудовский и индийский спутники связи.