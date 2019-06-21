Роскомнадзор объяснил нецензурную запись в Twitter

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил происхождение записи в официальном микроблоге ведомства в Twitter, где была использована нецензурная лексика.

По мнению Ампелонского, таким образом Роскомнадзор присоединился к набирающему популярность флешмобу, в котором уже приняли участие «Сбербанк» и «Ростелеком». Суть акции в том, что ее участники объясняют, как решить актуальную для их отрасли проблему, при этом начиная твит со слов «Вам что, так сложно…»

«Когда нам на глаза попался этот флешмоб, нам показалось что он по своей стилистике идеально подходит для того, чтобы привлечь внимание к проблемным ситуациям и рассказать, как правильно маскировать нецензурную брань, чтобы она не считалась нарушением закона о СМИ. Профилактика всегда лучше наказания и лучше тысячу раз в наглядной и доступной форме объяснить представителям СМИ, как применять закон на практике, чем наказывать», - заявил в интервью Ампелонский.

Роскомнадзор распространил презентацию на тему правильной маскировки нецензурных слов в СМИ.

При этом она начиналась со слов: «Вам что, так сложно использовать правильную маскировку нецензурной брани в СМИ?...». В презентации бранные слова были скрыты, согласно правилам ведомства.