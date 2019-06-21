Путин выразил соболезнования в связи со страшным ДТП в Индии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди в связи с ДТП, в котором погибли дети.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями дорожно-транспортного происшествия в штате Химачал-Прадеш, среди жертв которого много детей и подростков», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее стало известно о падении автобуса в ущелье в гималайском индийском штате Химачал-Прадеш. Трагедия произошла в районе Куллу, на данный момент известно о 43 погибших и 30 раненых, многие находятся в критическом состоянии. По предварительной информации, дети возвращались домой после занятий в школе. И в салоне автобуса находилось в полтора раза больше пассажиров, чем разрешено.

Президент России выразил слова поддержки и сочувствия родным и близких погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в этой страшной аварии.