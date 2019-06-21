Полиция Грузии изъяла у протестующего коктейли Молотова: видео

В ходе беспорядков в Грузии задержан человек, занимавшийся изготовлением коктейлей Молотова. Соответствующее заявление министерства внутренних дел цитирует телеканал Rustavi-2.

Тайник с уже готовыми бутылками с зажигательной смесью полицейские обнаружили в ходе обыска в одном из жилых домов, отметил замминистра внутренних дел Мамука Челидзе.

В найденном мешке находились 12 бутылок и соответствующие материалы. Подозреваемого задержали, по данным полиции он намеревался перевозить зажигательную смесь к стенам парламента, где собираются радикально настроенные представители оппозиции.

Массовые акции протеста в Тбилиси вспыхнули накануне, после попытки выступления в стенах парламента Грузии российской делегации межпарламентской ассамблеи православия во главе с депутатом Госдумы РФ Сергеем Гавриловым. По приглашению грузинской стороны россияне прибыли для участия в 26 сессии ассамблеи.

После того, как российский представитель обратился к собравшимся с места спикера грузинского парламента, оппозиционные депутаты пришли в негодование и потребовали от Гаврилова и его коллег покинуть страну. Под охраной полиции, делегаты из Москвы были доставлены в аэропорт.

Этим же вечером у стен парламента вспыхнули беспорядки, которые в МВД Грузии назвали попыткой государственного переворота. Митингующие требовали отставки правительства и пытались взять штурмом здание правительства.