Путин запретил авиакомпаниям РФ полеты в Грузию

Президент Российской Федерации Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать из России в Грузию с 8 июля 2019 года. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

«С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки, в том числе коммерческие, граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии. Рекомендовать туроператорам и турагентам на время действия запрета, установленного пунктом 1 настоящего Указа, воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки на территорию Грузии», - говорится в тексте Указа.

Правительству Российской Федерации даны поручения по обеспечению скорейшего возвращения временно находящихся на территории Грузии граждан РФ, а также их багажа.

Ответственность за координацию необходимых действий с грузинской стороной глава государства возложил на министерство иностранных дел.

Напомним, в четверг, 20 июня, улицы Тбилиси захлестнула волна протестов. Демонстранты штурмовали здание парламента и выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Спецназ Грузии открыл по протестующим стрельбу резиновыми путями и применил слезоточивый газ.