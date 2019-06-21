«Берегите детей»: в Ростове-на-Дону нашли радиоактивный памятник

Житель Ростова-на-Дону решил провести эксперимент и измерить радиационный фон у памятника на площади Советов, о котором уже давно ходят городские страшилки. О результатах эксперимента он написал в городском паблике «Ростов Главный» в «ВКонтакте».

«Ростов-на-Дону. Площадь Советов. Давным-давно по Ростову ходила байка, что памятник сильно фонит. Я решил это проверить», - написал автор эксперимента.

Мужчина опубликовал видео, на котором видны замеры с 23 мкР/ч и до 89 мкР/ч. При этом автор видео уточнил, что средний фон в Ростовской области 9-12 мкР/ч.

«Постоянный фон выше 30 мкР/ч - опасен; выше 100 мкР/ч - приводит к развитию смертельных заболеваний, прежде всего - онкологии. Замеры сделаны сегодня, прибор полностью исправен, вдали от памятника показывает стандартные 9-12 мкР/ч», - написал ростовчанин.

Правда, большинство пользователей подобная информация не испугала. Они предположили, что так «фонить» могут плиты облицовки пьедестала у памятника, и привели в пример Санкт-Петербург, на набережных которого радиационный фон достигает, якобы, до 50 мкР/ч.

Однако, автор эксперимента считает, что гранит не может так сильно «фонить», и советуют не гулять рядом с памятником, особенно с маленькими детьми.

Подписчики паблика на это возразили, что за час на солнце можно получить большую дозу облучения.