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Российские исследователи обнаружили в Арктике крупную колонию краснокнижных нарвалов

Ян Брацкий
20:08 21.06.2019
Проект завершится до 2022 года, а полученные результаты лягут в основу программы по дальнейшему изучению нарвалов и среды их обитания.
Российские исследователи обнаружили в Арктике крупную колонию краснокнижных нарвалов
© Фото: Газпром нефть

Три десятка редких краснокнижных млекопитающих нарвалов у земли Франца-Иосифа обнаружили российские исследователи. Ученые говорят о важном событии, на крайнем севере им впервые удалось найти популяцию нарвалов.

Экспедицию организовала компания «Газпром нефть», которая и выступила с инициативой изучения этих морских животных. Для компании, которая ведет разработки на арктическом шельфе, важно сохранение экосистемы и биологического разнообразия этого региона.

С этой целью и был разработан большой экологический проект «Нарвал. Легенда Арктики». Год назад на заседании Русского географического общества проект представили президенту страны. Участники первой экспедиции провели в акватории архипелага Новая земля месяц.

«Мы обнаружили большую группу нарвалов в первый же день лета и смогли за ними проследить и сфотографировать их и с вертолета и с квадрокоптера в течение нескольких дней. Это дает нам хороший материал нам предварительных работ, для осмысления той информации, которая существует в принципе по нарвалам в нашей стране», - рассказал научный руководитель проекта «Нарвал. Легенда Арктики» компании «Газпром нефть» Дмитрий Глазов.

Сегодня об этих редких млекопитающих мало что известно. Исследований по нарвалам в России практически не проводилось.

«Экологическая часть - это наши проекты, которые мы реализуем в арктической зоне. У нас есть проекты по сохранению рыбы. Нарвала мы выбрали не случайно, он нам показался самым неисследованным, самым экзотическим и самым легендарным, вообще существующим в море», - подчеркнул член правления компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль.

Вторая экспедиция в Арктику отправится следующим летом. Завершить проект планируют до 2022 года. Полученные научные данные лягут в основу программы по дальнейшему изучению краснокнижных нарвалов и среды их обитания.

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