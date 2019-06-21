В Москве стартовала мемориальная акция «Свеча памяти»

В Елоховском Богоявленском Кафедральном соборе сегодня была зажжена Свеча, в память об одной из самых трагических дат в нашей стране – 78-й годовщине с начала Великой Отечественной войны.

После богослужения и поминовения погибших, автоколонна с зажжённой Свечой Памяти направились к духовным центрам столицы, – Соборной мечети и Мемориальной синагоге, а также в Парк Победы на Поклонной горе.

Памятная акция проводится в 11-й раз не только в России, но и за рубежом. Свечу Памяти считают не только знаком всеобщей скорби по погибшим в Великой Отечественной войне, но и символом единства народов, переживших страшную трагедию.