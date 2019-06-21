Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Грузию

Ростуризм рекомендовал туроператорам РФ приостановить продажу туров в Грузию до нормализации обстановки в этой стране.

Ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД России опубликовал сообщение в Twitter, в котором рекомендовал российским гражданам, находящимся в Грузии или собирающимся туда в поездку, избегать многолюдных мест.

Напомним, в четверг, 20 июня, улицы Тбилиси захлестнула волна протестов. Демонстранты штурмовали здание парламента и выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Спецназ Грузии открыл по протестующим стрельбу резиновыми путями и применил слезоточивый газ.

Представители оппозиции пообещали вновь вывести людей на улицы.