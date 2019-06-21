Офицеры Росгвардии получили дипломы об окончании академий Минобороны
Для поздравления выпускников Военно-учебного центра Сухопутных войск прибыл главнокомандующий войсками Нацгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.
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Офицеры Росгвардии получили дипломы об окончании военных академий Министерства обороны. Мероприятия прошли в Москве, Петербурге и Костроме.
Для поздравления выпускников Военно-учебного центра Сухопутных войск прибыл главнокомандующий войсками Нацгвардии генерал-полковник Сергей Меликов. Торжественные мероприятия в столице прошли на Поклонной горе.
«Сегодня вы, стоящие в этом строю, пополняете ряды защитников Родины в самом прямом понимании исполнения своих обязанностей», - отметил Меликов.
Главнокомандующий поблагодарил преподавателей вуза за кропотливый труд. Выпускникам же он пожелал достойно продолжить службу на благо Отечества.