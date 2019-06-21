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Медведев ответил на обвинения президента Грузии

Ян Брацкий
19:47 21.06.2019
По мнению Дмитрия Медведева, попытки переложить ответственность за происходящее в Тбилиси на Москву свидетельствует о некомпетентности действующих властей Грузии.
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
© Фото: Kremlin Pool ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с протестами в Грузии, назвав их попыткой расшатать действующую политическую систему.

Все попытки официального Тбилиси возложить ответственность за происходящее у здания национального парламента на Россию выглядят, как передергивание ситуации, отметил он.

«Ситуация в Грузии связана с борьбой между радикальной оппозицией и провластными силами, это попытка взорвать нынешнюю политическую систему. Различные "политические клоуны" типа Саакашвили включились в политическую борьбу», - заявил председатель правительства РФ.

Глава правительства не оставил без внимания обвинения со стороны президента Грузии Саломе Зурабишвили о якобы причастности Москвы к организации массовых беспорядков.

По мнению Медведева, такие заявления говорят о непрофессионализме. Возможно Зурабишвили не вошла в курс дела или намеренно искажает ситуацию, предположил Медведев.

Напомним, причиной массовых беспорядков в Тбилиси стал визит российской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Делегаты прибыли на 26 сессию межпарламентской ассамблеи православия, на открытии которой Гаврилов занял место спикера, спровоцировав волну возмущения оппозиционеров.

После начавшихся беспорядков российские делегаты были вынуждены покинуть страну и незамедлительно вернуться в Москву.

Разгоревшиеся после этого беспорядки в МВД Грузии назвали попыткой государственного переворота. Митингующие перекрыли проспект Руставели и попытались взять штурмом здание парламента, атаковав полицейские кордоны.

В ответ силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули. Этим вечером оппозиция обещала вновь вывести людей на улицы и потребовать отставки правительства.

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