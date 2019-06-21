Ядовитая тянучка: специалисты предупредили об опасности «слаймов»

Сегодня «слаймы» очень популярны как у маленьких детей, так и у подростков. Липкую, тягучую, яркую массу очень приятно держать в руках, растягивая ее в разные стороны. Считается, что «лизун» полезен для развития мелкой моторики. Также его используют как анти-стресс.

В Сети можно найти множество роликов о том, как сделать «слайм» в домашних условиях. Из-за дешевизны ингредиентов, входящих в состав, самодеятельное производство «лизунов» стало повальным увлечением.

Практически каждый ребенок может рассказать, что входит в состав «слаймов» - это клей, моющие средства для посуды, гели для стирки белья, пена для бритья и даже зубная паста. Большинство рецептов объединяет один ингредиент – это аптечный препарат натрия тетраборат. Мало кто догадывается, что состав популярной детской игрушки может быть опасен для здоровья.

Десятилетняя Лиза получила химический ожог пальцев после того, как делала «лизунов» дома, по инструкции. Через несколько месяцев у девочки появились насморк и отеки, а затем начала облезать кожа.

«Когда я увидела, то была в шоке. На пальце, как короста какая-то появилась. Сейчас я понимаю, что нужно было оградить ребенка от этой самодеятельности, потому что химические составы неизвестные никому. Все добавки указаны на китайском языке», - говорит Оксана, мама Лизы.

Пострадала от «лизуна» и девятилетняя Шахар, проживающая в Израиле. После изготовления «слаймов» у нее появилась сыпь, волдыри и воспаление кожи на ладонях. Врачи диагностировали «контактный дерматит».

Эксперты уверяют, что реакция детского организма на химические компоненты «слаймов» может быть непредсказуемой. Входящий в любой рецепт «лизуна» натрия тетраборат является мощным антибактериальным средством. Это вещество активно применяется в промышленности, косметологии и фармакологии. Именно оно выполняет роль загустителя и делает смесь тягучей. Его можно купить в любой аптеке без рецепта, а стоимость его около 20 рублей. Правда, в некоторых странах таких, как США и Канада, натрия тетраборат считается потенциально опасным препаратом.

«Тетраборат натрия имеет свойство накапливаться в организме, и потом достаточно сложно из него выводится», - объясняет Юрий Маляр, научный сотрудник Красноярского института химии и химических технологий.

Поэтому специалисты рекомендуют родителям быть внимательными к детским увлечениям. И если ребята делают «лиузнов» дома, то они должны соблюдать правила техники безопасности и работать в маске и перчатках.