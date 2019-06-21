СК РФ возбудил проверку после того, как мать искусала собственных детей

Следственными органами СК РФ по городу Санкт-Петербургу организована доследственная проверка по информации, размещенной в СМИ, о госпитализации двух маленьких мальчиков с подозрением на ротавирус, а также побоями на лице и теле, сообщается на сайте ведомства.

Ранее о шокирующей истории рассказал сайт «Комсомольской правды». По данным издания, в одну из петербургских больниц отец привел двух сильно избитых мальчиков, которым на вид было около 3 лет.

У детей наблюдались синяки по всему телу, и клоками вырваны волосы на голове. Кроме того, у малышей была высокая температура, около 40 градусов.

Медики рассказали, что детей избила мать. Об этом им сообщили сами дети. По версии ребят, родительница разозлилась на них, избила и покусала из-за того, что они «слишком много ели».

В настоящее время следственными органами проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.